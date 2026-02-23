9回日本代表2死一塁、森下が左翼線に二塁打を放つ。捕手海野＝サンマリン宮崎ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は23日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンクと壮行試合を行い、打線が封じ込まれ0―4で敗れた。五回まで無安打。試合進行をサポートするメンバーとして参加した中山（巨人）が六回に安打を放ったが、代表選出選手の安打は九回の森下（阪神）の左翼線二塁打だけだった。投手陣