2月19日 に32歳の誕生日を迎えた、プロ雀士・モデルの岡田紗佳さんが、自身のインスタグラムを更新。スタッフから誕生日を祝ってもらった様子を紹介しました。 【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】32歳の誕生日を迎え「これからも働いて働いて働いてスタッフを食わせていこうと思います！」お祝いショット公開岡田紗佳さんは「アッコにおまかせ！ご覧いただいた皆様ありがとうございました」と、投稿。続けて「楽