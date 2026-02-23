13年前に撮ったプリクラと同じ構図で再び撮影した“母娘プリ”がThreadsに投稿され、「あの…時止まってますか？」「ママ時間止まってる！？」と話題になりました。投稿したのはインフルエンサーのHanaさん（@hana_sumino）。20歳になった娘と38歳の母が並んだ最新のプリクラには、2500件を超える「いいね」が寄せられています。【写真】「時止まってますか？」と驚かれた、現在の母娘の姿投稿されたのは、Hanaさんが7歳、母が25歳