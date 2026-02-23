百年構想リーグＷＥＳＴ地区の清水エスパルス対ヴィッセル神戸戦。元日本代表ＤＦ乾貴士選手が神戸デビューを飾った一方で、前半にはキャプテンマークを巻いたＤＦ山川哲史選手が一発退場でピッチを後にした。関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんがその場面を振り返った。今季、清水から神戸に加入した元日本代表ＭＦ乾貴士