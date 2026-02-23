23日の東京都心は20度を超えて5月上旬並みの暖かさとなりました。3連休最終日、ひと足早い春を目当てに観光地は多くの人でにぎわいました。各地で季節外れの陽気となった3連休最終日、東京都心では日中の最高気温が22.9度とゴールデンウィークのころの暖かさとなる中、気象庁は、関東地方に春の訪れを告げる「春一番」が吹いたと発表。関東では2年ぶりの観測となりました。東京では最大瞬間風速14.4メートルを観測。お台場では、帽