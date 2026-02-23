神戸須磨シーワールドで３月１日から「大阪府民感謝月間」が始まる。３月３１日までの期間中、大人２５００円、小人・幼児１５００円の特別料金で入館できるチケットを発売。当日券販売のみで、購入時に入館者全員の住所を証明できるものを提示する必要がある。なお、現在は「兵庫県民感謝月間」を２月２８日まで実施しており、兵庫県内在住者は上記特別料金で入館できる。