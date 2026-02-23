神奈川・秦野市の高橋昌和市長は２３日、ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さんの死去を受け、市のホームページに追悼メッセージを寄せた。ＬＵＮＡＳＥＡのメンバー５人中４人は同市出身。高橋市長は「はだのふるさと大使であるＬＵＮＡＳＥＡのドラマー、真矢様の訃報に接し、深い悲しみに包まれております。本市のさまざまな事業にご尽力いただきました。音楽を通じて秦野の魅力を全国へと発信してくださり、ふるさとへ