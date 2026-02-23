◆オープン戦巨人ー楽天（２３日・那覇）２３日の楽天戦（那覇）に登板したウィットリー、ハワード、マタの３投手が、いずれも１イニングを無失点の好投を披露。スポーツ報知評論家の堀内恒夫氏は「みんな、いい。外国人枠の問題があるから、全員は使えないが、首脳陣はうれしい悲鳴だね」と語った。まだ全員１イニングだからね。これから投げる回数が伸びて、どうなっていくかなんだけど、現時点ではみんなとてもいいよ。