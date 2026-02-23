ドル円、クロス円は下げ渋りドル円１５４．６０付近＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円高が一服。ドル円、クロス円ともにアジア時間の下げから反発している。ドル円は154.00レベルまで安値を広げたあと、足元では154.60付近へと反発。ユーロ円は182.18レベルを安値に、足元では182.70レベルと先週末NY終値付近に買い戻されている。ポンド円も208.23レベルを安値に209円付近に反発、こちらも先週末NY終値水準に戻して