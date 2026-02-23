通貨オプションボラティリティードル円１週間９．６％に再び上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.626.028.627.23 1MO9.986.158.857.34 3MO9.806.278.917.51 6MO9.706.528.937.71 9MO9.696.798.977.86 1YR9.596.938.987.94 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.919.707.90 1MO9.279.