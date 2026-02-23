小学生の夢を募集し、その挑戦を応援しようというプロジェクトが、2月23日、徳島市で行われました。小学生の夢は、パティシエの国際大会で世界一に輝いた柴田勇作シェフと野菜を使ったスイーツづくり、一体どんなスイーツが完成したんでしょうか？「うずっ子夢のたねプロジェクト」は、子どもたちの夢を募集・応援し、チャレンジのきっかけにしてもらおうと、鳴門市が今年度から始めました。市内の小学生10組から応募