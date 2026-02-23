◇オープン戦阪神2―5日本ハム（2026年2月23日名護）今春沖縄でのラストゲームはオープン戦初黒星となったが、ラグズデール、モレッタの新外国人投手が、それぞれオープン戦初登板を果たし、戦力として計算ができる投球を展開した。右の先発候補ラグズデールは2回1安打1失点。右の中継ぎ要員のモレッタは5番手で登板し1回1安打無失点だった。藤川監督は「ラグズデールはまだもう少し（2軍の）教育リーグの方で投げていこ