2月21日・22日は、県内では山林や枯草の火災が相次ぎました。神山町では、木くずを燃やしていた火が、山林に燃え広がり、自衛隊が出動して、消火にあたりました。ヘリコプターから放水が行われている現場です。火事が発生したのは、神山町上分周辺の山林です。（増富記者）2月21日「火災が発生して、およそ3時間が経過した現場に立っています。現場から数百メートルの場所にいますが、白い煙は増しているように感じま