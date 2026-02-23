22日の西日本に続いて、23日は関東地方でも「春一番」が吹きました。関東は去年、春一番の発表がなかったため、2年ぶりとなります。また、春を告げる強い南風で、気温がぐんぐん上がり、初夏の陽気となりました。東京都心は22.9度と5月上旬並みとなったほか、同じ都内の青梅で25.1度と季節外れの夏日になっています。島を除く東京都内で、2月に夏日になったのは、観測史上、初めてのことです。そのほか、全国280地点以上で、今年一