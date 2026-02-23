本格的な遍路シーズンを前に2月23日、ウォーキングを楽しみながら遍路道を点検する催しが開かれ、参加者が安全性などをチェックしました。この催しは、四国遍路の世界遺産登録へ向けた機運を高めようと、香川県のNPO法人が呼びかけて四国一斉に開かれました。今回で11回目です。このうち県内では、1番札所・霊山寺での出発式のあと、参加者がお接待を受けながら5番札所・地蔵寺まで約11キロの遍路道を歩きました。「お