俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）のメイキング映像が23日、公開された。【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』山崎賢人のド迫力アクション映像野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続