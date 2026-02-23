県内の専門学校生と企業を繋げようと、合同就職説明会が2月23日に徳島市で開かれ、就職への参考にしようと学生400人が参加しました。これは、専門学生に地元企業の魅力を伝え、地域に根差したキャリア形成を後押ししようと、県内の専門学校が連携して初めて開きました。説明会には、2026年度卒業予定の学生を中心とした、県内8校の専門学校生およそ400人と、53社の企業が集まりました。学生たちは、興味のある企業のブースへ