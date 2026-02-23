スケートボードやBMXなどのストリートスポーツが集結したイベントが2月23日、徳島市のアスティとくしまで開かれました。県などが開いたストリートスポーツの祭典「トクシマ アーバンスポーツフェスタ」。2026年年が2回目の開催で、アスティとくしまでは初めて開かれました。「左に歩きながらハンドルを回してあげる」「そうそう、うまいうまい」会場ではBMXやスケートボ