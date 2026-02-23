タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。そのおいしさに衝撃を受けたチェーン店のグルメを明かした。21日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい第2弾」（後7・54）で、福岡県・北九州発祥のうどんチェーン店「資さんうどん」を訪れた上沼。2023年に大阪へ進出した同店で、「半端なくだしがおいしい。大阪のおだしがおいしいお店を巡ってますけど、ここのほう