札幌市南区で２月２３日午後、３階建ての住宅が燃える火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。火事があったのは、札幌市南区藤野４条８丁目の３階建ての住宅です。午後０時１０分ごろ、近隣住人から「近くの家から煙が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと当時、住宅の１階から煙が上がっていて、火はおよそ３時間半後にほぼ消し止められました。この火事によるけが人はいませんでしたが、警察