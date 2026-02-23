札幌市南区の八剣山トンネルで２月２３日午後、車５台が絡む事故があり、男性２人がけがをしました。トンネル内にとどまる複数の車。１台は横転している状態です。警察によりますと、札幌市南区砥山の八剣山トンネルで午後２時すぎ、車５台がトンネル内で衝突したということです。消防によりますと、この事故で５０代と４０代の男性がけがをしましたが、２人とも意識はあるということです。警察が事故の原因を詳しく調べています。