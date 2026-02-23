ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSで発表された。訃報を受け真矢さんがプロデュースするラーメン店「天雷軒」がインスタグラムを更新。故人を追悼した。【写真】「変わらぬ味と姿勢で走り続けて」プロデューサー真矢さんを追悼した天雷軒「『人を笑顔にしたい』という真矢さんの熱い想いから、天雷軒は始まりました。そして、創業時に自信を