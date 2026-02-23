日本だけでなく世界で活躍する7人組アーティストグループ「XG」のプロデューサーの男がコカインを所持したとして、警視庁に逮捕されました。記者「自宅から酒井容疑者が出てきました。カバンを持って車に乗り込みました。これからライブの現場に行くのでしょうか」去年10月、雨が降る中、足早に車に乗り込んだのは、7人組アーティストグループ「XG」のプロデューサーで「SIMON」などとして活動する、酒井じゅんほ容疑者（39）です