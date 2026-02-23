「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎ソフトバンク４−０侍ジャパン」（２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンは２安打零敗。打線は初回、２四死球で１死一、二塁の好機としたが、４番の佐藤輝が空振り三振、５番の森下は三ゴロに倒れた。佐藤輝はこの打席でピッチクロック違反をとられた。六回にサポートメンバーの中山が放った左前打だけに抑えられていたが、九回２死一塁で森下が左翼左へ二塁打。２