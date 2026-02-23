3連休最終日の23日、各地の上りの高速道路は混雑し、関越道では20kmの渋滞が起きています。神奈川・綾瀬市の東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近の映像では、上り（東京方面）で渋滞が起きているのが確認できます。日本道路交通情報センターによりますと、23日午後4時45分現在、綾瀬スマートインターチェンジ付近の上りで13kmの渋滞が発生しています。このほか、いずれも上りで、関越道・高坂サービスエリア付近で20km、中