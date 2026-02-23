「このたびは、皆様にご迷惑、ご心配をおかけして、大変に申し訳ございませんでした。ごめんなさい」2月2日、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕、20日付で東京地検に起訴された音楽デュオ「Def Tech」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告が、2月21日午後、保釈された。勾留されていた警視庁三田警察署の玄関前に姿を見せた西宮被告は報道陣を前に謝罪し、数十秒間、頭を下げた。「西宮被告は東京都渋谷区の自宅で、乾燥大麻数グ