シンガーソングライターの岩佐一成が、メジャーデビュー後初となるワンマンライブ＜MAJOR FIRST ONE-MAN LIVE in TOKYO＞を2月22日（日）にDY CUBE下北沢にて開催した。◆ライブ写真岩佐一成は長崎県松浦市出身で、中高校とバンドでボーカルを担当。18歳で初めてギターを始め、それからオリジナル曲を作り、現在までに120曲を超える作品を作詞・作曲。そっと涙を誘い、心の奥深くに染み入る歌声で“カタルシスボイス”と称され、幅