◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本０―４ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）侍ジャパンの中日・高橋宏斗投手は４回から３番手で登板し、２回無安打無失点と上々の仕上がりを披露した。４回先頭の山川を１５４キロで遊ゴロ。山本には得意のスプリットを連投して空振り三振を奪った。５回先頭の谷川原は、この日最速の１５５キロで一ゴロ。井上に左中間へ運ばれたが、中堅・牧原大のファインプレー