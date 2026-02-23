お笑い芸人のチャンス大城が亡くなった「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。２３日に自身のインスタグラムで「ＬＵＮＡＳＥＡは僕が高校１年生の時にインディーズで出したアルバムのＰＲＥＣＩＯＵＳという曲に衝撃をうけた以来ずっと大好きで」とファンになったきっかけを語った。続けて「何年か前に真矢さんにニューエラさんの展示会でお会いして写真撮って頂き『いつでもラ