春らしく明るいコーディネートができ、今の時期に取り入れれば季節の先取りにも役立ってくれそうな淡いピンクのアイテム。【ユニクロ】からも、比較的シンプルなデザインで40・50代もチャレンジしやすい淡ピンクの大人トップスが多数登場しています。1点投入でコーデがおしゃれに決まる、大人っぽい雰囲気の淡ピンク色トップスをぜひチェックしてみて。 上品見えが狙えるケーブル編みセーター