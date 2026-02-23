J１のＧ大阪は２０日、「茨木市・高槻市・摂津市・箕面市・島本町・豊能町・能勢町民応援デー」を開催することを発表した。上記ホームタウン在住者は、小中高生は無料、大人は３０%オフで観戦できる。対象試合は４月４日の明治安田J１百年構想リーグ第９節京都戦（パナソニックスタジアム吹田・午後４時キックオフ）。チケット販売期間は、２月２８日午前１０時から４月３日午後１１時５９分（チケットが無くなり次第終了）で