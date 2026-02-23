李在明（イ・ジェミョン）大統領とブラジルのルラ大統領は23日、両国関係を「戦略的パートナー関係」に格上げすることにした。李大統領とルラ大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）で小人数・拡大首脳会談、了解覚書締結式を行った後、共同メディア発表文を通じてこのように明らかにした。李大統領はこの席で「きょうは両国関係の新たな跳躍を作り出した歴史的な日として記録されるだろう」としながら「韓国・ブラジ