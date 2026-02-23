〈「アソコの整形が一番痛かったかな」違法スカウトで“風俗漬け”になった24歳のGカップ女性が、60万円かけて性器を“きれいにした”本当の理由〉から続く警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む