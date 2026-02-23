俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の「不死身の日記念！応援上映舞台挨拶ッ!!」イベントが23日、TOHOシネマズららぽーと富士見（埼玉県富士見市）で開催された。【写真】『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』不死身の日記念イベント野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続