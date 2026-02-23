◇「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日サンマリン宮崎）3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは23日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）を行い、打線が2安打と沈黙して0―4で敗れた。9回に森下翔太外野手（阪神）が左翼線に二塁打を放った。9回2死一塁で、岩井のフォークを捉えて二塁まで激走した。8回まではソフトバン