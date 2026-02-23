創業126年の森永製菓が提案したのは、人と犬とスポーツの新時代。 2月19日、飼い主と愛犬が一緒に食べられる“おやつ”7品目を発表した。さらにお菓子を食べながらスポーツ観戦もできるプロジェクトも決定！ 愛犬と一緒に食べられるお菓子発表昭和の小学生には、忘れられない遠足の約束がある。「家に帰るまでが遠足」という注意事項と「おやつは100円まで」という上限設定。遠足という特別なイベントゆえに、いつもの駄