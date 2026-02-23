犬が夜鳴きをする理由 1.不安や寂しさから飼い主を呼んでいる 犬が夜鳴きをするのは、不安や寂しさから飼い主を呼んでいるためです。 本来であれば、犬は群れで行動をする動物ですので、ひとりきりになることに強い不安を感じます。とくに夜は周囲が静かになり、人の気配も感じにくく、孤独を感じやすくもなります。 飼い主は寝室で眠り、愛犬はリビングで眠るという場合では、不安や寂しさをより強く感じ、夜鳴きをしてしま