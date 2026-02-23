ジェイアールバス関東と西日本ジェイアールバスは、東京・新宿〜京阪神線でダイヤ改正を3月19日に実施する。東京ディズニーシー停留所を新設するほか、一部便の出発時刻を変更する。東京ディズニーシー停留所には、出発便は「グランドリーム5号」と「青春エコドリーム7号」、到着便は「グランドリーム12号」と「青春エコドリーム14号」が乗り入れる。