２月２３日の札幌は３月下旬並みの暖かさとなりました。一方、道北では夜にかけて暴風や高波に警戒が必要です。（山岡記者）「気温計は６℃です。大通公園の雪もとけて地面が見えてきています」札幌は明け方に７．３℃を観測するなど３月下旬並みの暖かさとなりました。夜には０℃を下回る予想で、路面状況の変化などに注意が必要です。一方、道北では前線を伴った低気圧が発達しながら通過した影響で、暴風雪や暴風警報などが発表