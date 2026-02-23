万博会場にあったミャクミャク像が、吹田市の万博記念公園に“お引っ越し”しました。２月２１日にお披露目されたミャクミャクのモニュメント。大阪府吹田市の万博記念公園にある太陽の塔の目の前に設置されました。（大阪府吉村洋文知事）「１９７０年万博と２０２５年万博がバトンでつながっている感じがする」去年の大阪・関西万博でゲートから入ってくる大勢の来場者を出迎えたミャクミャク像。万博閉幕後の去年１１