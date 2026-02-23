地震と豪雨の影響で開催が見送られていた「輪島塗ありがとう市」が、金沢に会場を移して3年ぶりに開催され、再開を心待ちにしていた人たちで賑わいました。輪島塗ありがとう市は、21日から開かれ、23日が最終日となりました。会場の金沢市南町の金沢中央観光案内所には、輪島市内6つの店から輪島塗の椀や皿、箸などが並び、格安で販売されました。これまでは輪島市で開かれてきましたが、能登半島地震と奥能登豪雨の影響が残るため