大阪府警の警察官が、酒を飲んで車を運転して事故を起こし、けがをさせた疑いで逮捕されました。過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは大阪府警・堺警察署の巡査、生藤優太容疑者（２２）です。警察によりますと、生藤容疑者は２２日未明、広島県福山市の市道で酒を飲んで軽自動車を運転し、点滅信号の交差点を走行中に出会い頭に乗用車と衝突。乗用車を運転していた女性（５６）や同乗者にけがをさせた疑いが持たれていま