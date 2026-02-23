24日（火）は、華中から本州の南岸を通って日本の東にかけて前線がのび、東シナ海の前線上を低気圧が東進する見込みです。このため、西日本では西から次第に雨が降るでしょう。夜には九州で雨脚の強まる所もありそうです。雨の降り方にお気をつけください。東日本は午前中は概ね晴れますが、午後は雲が広がり、夜遅くには雨の降る所もある見込みです。北日本は雲が広がりやすく、朝晩を中心に所によりにわか雪やにわか雨があるでし