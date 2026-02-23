38回の歴史を誇る『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。多くのスターを世に輩出してきたコンテストから、それぞれ第24回（2011年）、第37回（2024年）でグランプリに輝いた佐野岳さんと佐藤倖斗さんが登場！【写真】佐野岳、ジュノン・スーパーボーイ、グランプリ当時5歳のころ、入院中に『仮面ライダー鎧武/ガイム』に勇気をもらった倖斗さん。その勇敢な姿に心を打たれ、自分も誰かを元気にしたいという夢を抱くように