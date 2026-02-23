ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード・男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗選手の意外な一面が垣間見えました。戸塚選手は金メダルを首に掲げ改めて「重たいです。重さ以上のものを感じます」とコメント。帰国してからは実家に帰りペットと遊んだり、母親の手料理のすき焼きを食べるなどリラックスできたと言います。遠征が多いスノーボード、選手らがルームシェアで同じ部屋に泊まるのですが、「ご飯を作るのは自分が担