ロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんの訃報を受け、多くのミュージシャンから悲しみの声が上がっている。真矢さんを深く慕っていたロックバンド「凛として時雨」のドラム・ピエール中野（45）は、本紙に追悼のコメントを寄せた。中野は、真矢さんについて「紛れもなく自分のルーツのひとりであり、受けた影響は計り知れません」とコメント。自身の原体験として「初めて