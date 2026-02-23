２月19日（現地時間）で全種目を終えたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート。日本は今大会で団体戦を含めて金１個、銀３個、銅２個の合計６個のメダルを獲得。史上最多記録を更新した。他国のメダル獲得状況は、アメリカが３個で、他は６カ国が１個ずつ分け合う結果。北京五輪後、ロシア勢不在のなかで日本が世界のフィギュアスケートをリードしていることを、今大会の結果であらためてはっきりと示した。ミラノ・コルテ