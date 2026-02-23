ミラノ・コルティナ五輪では日本は過去最多メダル数を記録した。スキージャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希が日本勢最初のメダルを獲得すると、計24個のラッシュとなった。それぞれ、栄光の瞬間だ。しかし現地で取材していると、「メダルに届かない」物語が人々の心を強くとらえる光景をしばしば目の当たりにした。なかでもフィギュアスケートはスポーツの特性上、失敗を励まし、ライバルを賛美する文化もあることから、そ