通勤での節約は、燃費の良い走り方よりも、ムダに燃料を燃やす時間を減らすほうが効くことがあります。アイドリングはその代表です。どれくらい節約できるかは、1日あたり何分アイドリングしているかで決まります。計算式は単純なので、目安を作って自分の生活に当てはめてみましょう。 アイドリング10分で燃料は約130ミリリットル消費する 環境省のエコドライブ10のすすめでは、エアコンをオフにした場合でも、10分間の