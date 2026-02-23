米国・ＭＬＷ（メジャー・リング・レスリング）の世界ミドル級王座を保持する新日本プロレスのＫＵＳＨＩＤＡ（４２）が２１日（日本時間２２日）、米アラスカ州アンカレッジを拠点とする団体「９０７ＰｒｏＷｒｅｓｔｌｉｎｇ」で初防衛に成功した。同団体によれば過去に日本人レスラーがアラスカで試合を行った例はなく、米本土の団体の王座戦が行われるのも極めて稀だという。何やら歴史的な一戦に臨んだＫＵＳＨＩＤＡ